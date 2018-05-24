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Как бороться с растяжками после родов: советы гинеколога

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Растяжки при беременности
Растяжки при беременности / tvoymalysh.com.ua

Розовые линейные пятна, которые впоследствии становятся белыми, обычно, появляются у будущих мамочек на 6-7 месяце беременности и связанные с разрывами соединительной ткани.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь, передает "Обозреватель".

Растяжки образуются на животе, груди, бедрах и нижней части спины, ягодицах и плечах.

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Они могут образовываться из-за содержания эстрогена и прогестерона при беременности, интенсивного набора веса, генетики и прочего.

И, к сожалению, растяжки часто остаются после родов. Бороться с ними очень трудно, но возможно. Эффективность лечения растяжек напрямую зависит от того, как скоро было начато лечение. Если начать косметологическое лечение на ранних этапах развития заболевания, то есть неплохие шансы полностью устранить надоедливые растяжки.

Заняття спортом допоможе повернути тіло у гарну форму
Занятие спортом поможет вернуть тело в хорошую форму

А вот старые растяжки, которые уже светлые и рубцовая ткань в них полностью сформировалась, менее восприимчивы к лечению. Полностью избавиться от старых растяжек невозможно, но с помощью современных косметологических процедур их можно сделать почти незаметными.

Иногда косметологи советуют прибегнуть к лазерной коррекции. Некоторые медики убеждены, что местное применение крема с содержанием третиноина может иметь неплохой эффект, но его нельзя использовать во время беременности.

Также стоит не забывать о занятиях спортом, которые помогут вернуть тело в хорошую форму и сделать его упругим.

Теги: Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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