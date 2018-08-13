Как бороться со старением: эффективный метод

Простые физические упражнения значительно уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей пожилого возраста.

Такие выводы сделали ученые Бристольского университета в Великобритании, пишет издание Science Alert.

По их словам, физическая активность является лучшим средством борьбы против старения из имеющихся на данный момент.

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Они провели исследование, в котором приняли участие 1600 человек в возрасте от 60 до 64 лет. Добровольцы носили датчики сердечного ритма в течение пяти дней.

После этого они проанализировали уровень их физической активности и оценили состояние здоровья. В частности, обращали внимание на показатели сердечных заболеваний, содержание холестерина в крови и белок интерлейкин-6.

Выяснилось, что у тех добровольцев, которые постоянно уделяют внимание физическим нагрузкам, наблюдалось низкое содержание биомаркеров, связанных с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Эффективными были как тренировки, направленные на усиление мышц, так и аэробные упражнения, в частности, ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде.

К слову, британские ученые разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток.

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