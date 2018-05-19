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Как британцы готовятся к венчанию принца Гарри и Меган Маркл

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Британцы в ожидании венчания принца Гарри и Меган Маркл
Британцы в ожидании венчания принца Гарри и Меган Маркл / Getty images

Сегодня, 19 мая, состоится церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Королевская свадьба уже стала одним их из самых ожидаемых событий года, поэтому десятки тысяч людей во всем мире будут следить за событиями в Великобритании.

Однако тысячи британцев и гостей страны стремятся воочию увидеть молодожёнов. Поэтому люди тоже начали подготовку к церемонии.

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Известно, что после венчания все люди смогут увидеть молодожёнов. Для этого влюбленные выбрали карету открытого типа. Только в случае плохой погоды новоиспеченные супруги предпочтут другой транспорт – закрытую королевскую карету. Поэтому много поклонников королевской семьи уже занимают себе место на улицах, чтобы стать очевидцами торжества.

Накануне на улицах британских городов началась активная подготовка к празднованию. Все фонари украсили флагами Великобритании. Люди даже украсили свои дома национальной символикой, готовясь к онлайн-трансляции свадьбы.

Правительство Великобритании позволил продлить часы работы местных пабов. Мероприятие будет транслироваться по телевидению и на YouTube. Ожидается, что за свадьбой будут наблюдать онлайн сотни миллионов людей во всем мире.

Сами британцы в восторге от выбора принца Гарри. Они уже полюбили Меган Маркл и рады, что она присоединится к королевской семье.

Я думаю, что это замечательно! Замечательно, что Меган Маркл присоединится к королевской семье. Смешанная раса, была разведена – все это разнообразит монархию и это значительный шаг вперед,
– поделилась жительница Виндзора Сьюзан Ньютон.

Некоторые хозяйки испекли для семьи тематические угощения, которые будут поедать во время трансляции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, что британский принц и американская актриса поженятся в Виндзорском замке. Накануне канал CNN сообщил, что, вопреки традиции, Маркл начнет свадебную процессию без сопровождения отца. Британские СМИ уже окрестили это решение "сильным феминистическим заявлением". Впрочем, впоследствии к невесте присоединится отец Гарри – принц Чарльз. И поведет к алтарю.

Теги: Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба Королівська сім'я LifeStyle Великобритания
Источник: 24 Канал
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