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      Как британцы воспринимают скандал вокруг соглашения Brexit: комментарий журналиста

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      Идея Терезы Мэй о Brexit пока под угрозой. Если наберется 48 человек из ее консервативной партии в парламенте, которые смогут подать специальные письма в комитет с требованием начать процесс вотума недоверия, то тогда Тереза Мэй может потерять свой пост.

      Об этом рассказал корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в прямом эфире 24 канала.

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      Как отметил журналист, уже известно о более 20 таких решений от депутатов, поэтому может начаться процесс голосования за доверие к Терезе Мэй.

      Тереза Мей

      Тереза ​​Мэй

      И если она потеряет свою должность, очевидно, что консервативная практика будет избирать нового лидера, поэтому процесс переговоров с ЕС может оказаться под угрозой. Вполне возможно, что будут досрочные выборы,
      – отметил Цюпин.

      По словам корреспондента, рядовые британцы считают, что правительство должно выполнить волю референдума 2016 года, на котором большинство жителей страны проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Поэтому нынешнее правительство Терезы Мэй отмечает, что оно выполняет волю народа.

      "Я считаю, что наиболее вероятным выходом из этой ситуации будет проведение досрочных всеобщих выборов и тогда уже та партия, которая получит доверие от избирателей, будет двигаться дальше", – сказал Цюпин.

      И добавил, что для британцев, занимающихся экономикой, главной угрозой будет выход из ЕС без соглашения, ведь тогда начнут действовать таможенные правила и закроются границы, а так, как предприниматели много экспортируют из Европы, для них это будет очень невыгодно.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Евросоюз Тереза Мэй Великобритания Brexit
      Источник: 24 канал
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