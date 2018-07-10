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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как британские военные обучали украинских водолазов: видео

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В Одессе 10 июля состоялся обмен международным опытом между водолазами разных стран в рамках масштабных военных учений See Breeze. В частности, британские специалисты обучали украинских коллег подводной медицине, первой помощи и управлению дыханием.

Еще два с половиной года назад британка Хета Харди работала в магазине, пока муж-военный не уговорил ее сменить квалификацию. С того времени Хета работает медиком Королевского военно-морского флота Великобритании.

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На See Breeze женщина впервые, как и в Украине в целом. Хета и отряд из восьми водолазов привезли снаряжение, которого, как она с гордостью сказала, нет даже у американцев. Речь идет о спасательных баллонах с кислородом на семь часов.

Я – медик, я должна показать вашим ребятам все, что умею сама. Мы много учимся у вас, эти тренировки скорее для взаимного обмена опытом. Я покажу вам все возможные техники бинтования, способы управления дыханием, так как кислород – это самое важное для водолазов,
– рассказала Хета Харди.

Среди участников учений и американец Адам Перри. Участие в Си Бризе военный принимает уже второй раз. Планирует поделиться с украинцами своим дайверским опытом. "Мы приехали, чтобы научить украинских водолазов нашим навыкам подводной медицины, всем, что поможет спасти водолазов от любых болезней и травм. Мы поражены возможностями наших украинских коллег, поэтому ждем дальнейших тренировок", – сказал Перри.

Большие надежды на нынешние учения возлагает и канадская делегация.

Украинские и канадские водолазы на See Breeze 2018 года

По словам лейтенанта Королевского канадского военно-морского флота Фрэнка Маклауда, канадцы собираются продемонстрировать, как следует проводить круговой поиск на дне, если водолаз потерял часть снаряжения или идет поиск тела. А также передать украинцам знания о том, как обыскивать все отверстия в кораблях, чтобы предотвращать повреждением или для ликвидации мин.

Будут отработаны практические задания: ведение борьбы за живучесть корабля, оказание помощи кораблям, терпящим бедствие в море. Также оказание помощи аварийному водолазу,
– отметил заместитель начальника поисково-спасательной службы ВМС ВСУ Леонид Бурлака.

Особенностью учений 2018 года станет возможность управления всеми военными силами непосредственно с борта штабного корабля американских ВМС "Mount Whitney". Следующими учениями в графике военных запланированы противокорабельная оборона и высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Что такое Sea Breeze?
Это масштабные ежегодные международные военные учения, которые проводят в Украине уже более 20 лет. В 2018 году к военным маневрам в Одесской и Николаевской областях будет привлечено 29 кораблей, катеров и судов, подводная лодка, 25 летательных аппаратов и около 3 тысяч военных. К тренировкам в акватории Черного моря присоединятся представители 19 стран. Проходить учения будут с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают планирование и ведение морских операций по стандартам НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Вооруженные Силы Украины Водный транспорт
Источник: 24 канал
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