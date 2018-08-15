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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как бросить курить: назвали естественный способ

72 Читати новину українською
Как бросить курить
Как бросить курить / promovago-oficial.blogspot.com

Если вы давно хотели бросить курить, но испытали различные методы, тогда попробуйте заняться йогой.

Во время упражнений организм человека начнет давать сигналы о желании человека, пишет artofliving.

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Таким образом, организм постепенно откажется от курения.

Йога поможет бросить курить в долгосрочной перспективе, поскольку у вас будет осознание того, насколько вы можете изменить жизнь.

via GIPHY

Прямое влияние на курение осуществят дыхательные техники пранаямы. Поскольку курильщикам сначала будет трудно их выполнять, может появиться кашель, ощущение удушья. Некоторые виды пранаямы не только являются дыхательными упражнениями, но и способны очистить организм от последствий курения.

Как только вы почувствуете, что хотите закурить, то сядьте в удобную позу с прямой спиной и помедитируйте. Исключите все то, что может отвлекать вас – смартфоны, телевизор и тому подобное. Закройте глаза и сконцентрируйте все внимание на дыхании, как вдох медленно проникает через нос и насыщает все тело кислородом.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle табак
Источник: 24 Канал
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