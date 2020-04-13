Как будет действовать единый е-билет на все виды транспорта: объяснение Криклия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий убежден, что в 2020 году Украину ждет цифровая революция. Это касается, в частности, введения единого электронного билета.

Разработкой единого е-билета занимается Владимир Набоков – менеджер госпредприятия "Отраслевой центр кибербезопасности". Об этом министр инфраструктуры рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По словам Криклия, единый электронный билет имеет целью упростить перемещения между различными видами транспорта. Появится возможность объединить, например, авиацию и железную дорогу.

Что такое электронный билет? Это схема перехода с наличной оплаты проезда в транспорте на безналичную. Она, например, позволяет предприятиям точнее считать все доходы, а пользователям – банально упрощает жизнь.

Кроме этого, министерство отрабатывает с некоторыми городскими органами власти возможность объединения с их электронными билетами. Подобный проект уже начали в Киеве, сообщил чиновник.

Вы сможете этим пользоваться, если вы из другого города едете железной дорогой, а потом пересаживаетесь на общественный транспорт. А потом доехали до аэропорта и самолетом куда-то летите – это все сможет быть единый билет,

– пояснил Криклий.

И подчеркнул, что такое решение существенно упрощает планирование и логистику. К тому же, такой билет нельзя будет потерять. Так как вся информация будет храниться в электронном формате, ее всегда можно восстановить.

Кроме этого, министр рассказал, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и возобновления сообщения.