Как будет курсировать новый экспресс в аэропорт "Борисполь" в Киеве: обнародовали расписание
Экспресс с железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт "Борисполь" сделают круглосуточным.
Расписание скоростного поезда уже разместили на вокзале, пишет Avianews.
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С 6 утра до 22 часов вечера экспресс будет ездить с интервалом 30-45 минут. В ночное время на поезд придется ждать не менее часа.
Расписание экспресса "Киев – Борисполь"
Добраться до "Борисполя" с киевского железнодорожного вокзала можно будет примерно за 40 минут. В дороге экспресс будет останавливаться только раз – на две минуты на вокзале "Дарница".
Всего на маршруте будут курсировать 5 поездов. Они начнут свою работу 1 декабря. А тестовый запуск экспресса состоялся еще 25 октября.