Как будет курсировать общественный транспорт Киева во время Лиги Чемпионов: маршруты

В работу общественного транспорта Киева будут внесены изменения в связи с проведением в столице финала Лиги чемпионов УЕФА и "Фестиваля чемпионов". Соответствующие изменения с 25 до 27 мая внесет коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Согласно сообщению, в Киеве с 20:00 25 мая до 6:00 27 мая во время запрета движения транспорта на отдельных участках улиц будет организовано с изменениями движение автобусов маршрутов №5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусов маршрутов №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н:

– автобусы маршрута №5 в направлении железнодорожного вокзала будут следовать от улицы Изюмской к улице Ямской по обычной трассе, дальше они будут двигаться по улице Казимира Малевича, Короленковской, Тарасовской, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута №20 будут ездить от жилого массива Корчеватое до метро "Лыбедская";

– автобусы маршрута №24 будут курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Крещатик обычным маршрутом, далее – улица Михайловская – Большая Житомирская – Владимирская – Богдана Хмельницкого -–Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – Богдана Хмельницкого -– Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – Крещатик, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута №55 будут ездить от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

– автобусы маршрута № 69 будут курсировать от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;

– автобусы маршрута №114 будут следовать от улицы Милославской до улицы Крещатик обычным маршрутом, далее – улица Михайловская – Большая Житомирская – Владимирская – Богдана Хмельницкого – Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича -– Богдана Хмельницкого – Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – Крещатик, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута №118 будут курсировать от метро "Черниговская" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– автобусы ночного маршрута №137Н будут двигаться от метро "Харьковская" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута №3 будут курсировать от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

– троллейбусы маршрутов №5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобусы маршрутного такси №433 будут курсировать от улицы Билицкой, Чернобыльской, Смелянской, аэропорта "Киев", площади Космонавтов, улице Жолудева до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – улица Леонтовича – Богдана Хмельницкого – Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, далее по своим маршрутам;

– троллейбусы маршрута №12 будут курсировать от метро "Васильковская" до метро "Лыбедская";

– троллейбусы маршрута №14 будут двигаться от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута №15 будут ездить от метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута №40 будут курсировать по трассе: улица Кадетский гай – Ивана Пулюя – Федора Эрнста – Народного Ополчения – Воздухофлотский проспект – улица Ивана Огиенко – Ползунова – Василия Липкивского – Льва Толстого – Жилянская -– Антоновича – Ивана Федорова – Протасов Яр – Соломенская – проспект Воздухофлотский – улица Народного ополчения – Федора Эрнста, Ивана Пулюя – Кадетский гай;

– троллейбусы ночного маршрута № 91Н будут курсировать от улицы Милославской до метро "Лыбидская".

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Отметим, что работа общественного транспорта в Киеве в ночь на 27 мая будет продлена на 3 часа. В частности, будет организована перевозка на маршрутах, курсирующих возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метро, а именно:

– троллейбусных – №5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

– трамвайных – №1, 3, 8, 12, 14, 28;

– автобусных обычного режима движения – №17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

– автобусных в режиме маршрутного такси – №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.