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Как будет происходить колонизация Луны: Джефф Безос поделился планами

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Как будет происходить колонизация Луны
Как будет происходить колонизация Луны / Фото из открытых источников

Глава компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос поделился планами по созданию поселения людей на Луне. Колонизировать спутник миллиардер планирует в течение ближайших ста лет.

Об этом сообщает New York Post.

В этом вопросе он готов сотрудничать с NASA и Европейским космическим агентством.

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Безос планирует, что его частная космическая компания Blue Origin создаст лунную колонию для поселенцев тяжелой промышленности. По замыслу миллиардера, поселенцы на Луне должны жить и работать.

"Земля – не очень хорошее место для тяжелой промышленности. Это удобно для нас прямо сейчас. Но в недалеком будущем – я говорю о десятилетиях, может, через 100 лет будет легче делать многие вещи, которые мы сейчас делаем на Земле, в космосе, потому что там будет много энергии", – рассказал Безос.

По его словам, это единственный выход для населения Земли, учитывая энергетические потребности, которые только растут.

Вместе с NASA глава Amazon планируют построить аппарат, с помощью которого можно будет создавать предпосылки для жизни человека на Луне. Этот аппарат должен заработать к середине 2020 года.

Теги: Техно NASA Amazon Луна Космос
Источник: 24 Канал
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