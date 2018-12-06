Как будет происходить Объединительный собор и выборы председателя Единой поместной церкви

В сети опубликовали фрагмент письма-приглашения, в котором объясняются детали Объединительного собора. На мероприятии должны объявить о создании новой автокефальной Православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко.

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Приглашаем Ваше Высокопреосвященство принять участие вместе с одним клириком и одним монахом или мирянином, каждый из которых будет иметь право голоса, для формирования бюллетеня из трех кандидатов в Объединительном соборе в исторической церкви Премудрости Божией (Святой Софии) в Киеве, в субботу, 15 декабря 2018 для установки Устава и канонического избрания предстоятеля Автокефальной Православной Церкви в Украине, как предварительно было решено,

– говорится в письме, адресантом которого выступил Вселенский патриархат.

Также авторы письма отмечают, что Собор будет созван под председательством специально назначенного Константинополем экзарха, митрополита Гальского Эммануила – в частности, он будет вести весь процесс, а помогать ему будут другие предназначены Вселенские патриархатом поверенные и Украины. Кроме того, на Соборе должен присутствовать президент Петр Порошенко.

"Мы уверены, что Ваше Высокопреосвященство выразит желание принять наше приглашение, сознавая историческую ответственность за восстановление единства церковного тела Украине и исцеления ран кровотечения схизмы", – заключают в Вселенском патриархате.



Письмо-приглашение на Объединительный собор в Киеве

К слову, ранее настоятель УПЦ КП патриатрх Филарет сообщал, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе есть возможной, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

Как создавать Единую поместную церковь в Украине?



9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании служители церкви заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

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