Как будет работать "Электронный рецепт": объяснение Гройсмана

В следующем 2019 году в Украине заработает система "Электронный рецепт" в рамках медицинской реформы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства во время презентации плана действий на 2019 год, передает Depo.ua.

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Он отметил, что такое нововведение заработает во втором квартале 2019 года.

Владимир Гройсман “Мы продолжаем программу доступные лекарства, со второго квартала будет инновация "Электронный рецепт". Если гражданин имеет такой рецепт, он может в любом городе Украины получить в аптеке доступные лекарства и препараты. За это государство полностью заплатит”.

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