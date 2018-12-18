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      Как будет работать "Электронный рецепт": объяснение Гройсмана

      37 Читати новину українською
      В Украине заработает "Электронный рецепт"
      В Украине заработает "Электронный рецепт" / ar.volyn.ua

      В следующем 2019 году в Украине заработает система "Электронный рецепт" в рамках медицинской реформы.

      Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства во время презентации плана действий на 2019 год, передает Depo.ua.

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      Он отметил, что такое нововведение заработает во втором квартале 2019 года.

       
      Владимир Гройсман
      “Мы продолжаем программу доступные лекарства, со второго квартала будет инновация "Электронный рецепт". Если гражданин имеет такой рецепт, он может в любом городе Украины получить в аптеке доступные лекарства и препараты. За это государство полностью заплатит”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Медицинская реформа Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
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