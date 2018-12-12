Как будет работать киевское метро во время матчей "Шахтера" и "Динамо" на НСК "Олимпийский"

В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". Уже на следующий день – в четверг, 13 декабря, на этом же стадионе свой матч сыграет и киевское "Динамо". Из-за проведения этих матчей в работе киевского метрополитена произойдут изменения.

Так, в среду перед началом игры с 21:00 до 22:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

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После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Однако в ночь с 12 на 13 декабря работа столичной подземки будет продлена на 1 час.

В четверг перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

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После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход из этих станций. Матч "Шахтер" – "Лион" начнется в 22:00, а закончится около 0:00.

Игра "Динамо" – "Яблонец" начнется в 19: 55. Окончание матча – в 21: 50.