Как будет работать метро Киева в новогоднюю ночь

Киевское метро в новогоднюю ночь будет работать не по обычному режиму.

В ночь с 31 декабря на 1 января работу столичного метро продлят на три часа.

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Поэтому киевляне и гости столицы, которые планируют праздновать Новый год не дома, имеют прекрасную новость: можно дольше гулять по городу и не потратить много средств на такси.

Чтобы узнать, в котором именно закроется та или иная станция, стоит просто добавить к обычному графику работы станции еще три часа.

Расписание работы станций можно посмотреть на сайте Киевского метрополитена.

Не забывайте о правилах поведения в метрополитене

1. Запрещается спускаться на пути и ходить по путям.

2. Следите за детьми. Не позволяйте детям бегать по платформе. Детей дошкольного возраста нужно держать за руку, а совсем маленьких – на руках.

3. Находясь на эскалаторах и в вагонах электропоездов, будьте внимательными и осторожными. Чтобы не упасть, обязательно держитесь за поручень.

4. Запрещается заходить на станции метро в нетрезвом состоянии.

5. Согласно Закону Украины запрещено курить на станциях, эскалаторах и в вагонах электропоездов.

6. При обнаружении признаков пожара или других чрезвычайных ситуаций, а также нарушений общественного порядка, немедленно сообщите об этом сотрудникам метрополитена: на станции – дежурному по станции по переговорному устройству "пассажир – оператор", расположенному возле эскалатора или на платформе станции, контролера, кассира или сотрудника милиции в вагоне поезда – машинисту поезда по переговорному устройству "пассажир – машинист", расположенном в салоне вагона, указав номер вагона, указанный над переговорным устройством.

7. При обнаружении подозрительных предметов на станции, немедленно сообщите сотрудникам милиции или дежурного по станции метрополитена. Категорически запрещается до прибытия специалистов взрыво-технической службы самостоятельно осматривать подозрительный предмет, изымать или обезвреживать его.