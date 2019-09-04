Как будет работать Министерство развития общин и территорий: детальное объяснение Алены Бабак

Кто будет заместителями министра, за какие направления работы они будут отвечать, останутся ли работать чиновники из предыдущего аппарата – на эти и другие вопросы 24 каналу ответила в среду, 4 сентября, глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак.

Алена Бабак сообщила, что в ее министерстве планируют выделить ключевые направления-подразделения, а их уже закрепить за каждым заместителем министра. То есть, не будет за одним заместителем закреплено кардинально разные направления.

Между тем Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с представителями ИТ-индустрии

Однако, некоторые из предыдущих чиновников останутся: "Я оставляю двух заместителей, потому что считаю, что задачи перед правительством стоят слишком фундаментальные, чтобы позволить себе экспериментировать со сменой кадров. Однако в сфере регионального планирования и строительства я хочу видеть новые лица".

Направления работы Министерства развития общин и территорий

► Стратегия развития регионов.

"В приоритете министерства – стратегия регионального развития и правительственные меры в этой сфере. По этому направлению будет профильный заместитель министра. Он будет разрабатывать политику регионального развития и внедрять инструменты этой политики", – объяснила Бабак.

► Децентрализация.

"Отдельный заместитель будет по вопросам административно-территориального устройства и развития местного самоуправления. Фактически – децентрализации", – отметила руководительница министерства.

► Строительство и архитектура.

"Отдельный блок – строительство и пространственное планирование. Украина длительное время много внимания уделяла строительству, а вот архитектуре – нет. А должно быть наоборот", – сказала Бабак.

► Жилищно-коммунальное хозяйство.

Бабак отметила: "Безусловно, направление жилищно-коммунального хозяйства останется. Акцент будем делать на стратегиях: развитии систем централизованного водоснабжения, теплоснабжения, обращении с бытовыми отходами, жилищной политике, благоустройстве и энергоэффективности".

В основном в работе министерства произойдет смещение акцентов, чтобы было понятно, что именно будет важным для министерства,

– подытожила Алена Бабак.

К слову, руководитель Министерства развития общин и территорий Алена Бабак 4 сентября анонсировала начало работы Фонда энергоэффективности. Именно благодаря его работе, по мнению министра, удастся модернизировать многоквартирные дома украинцев и существенно уменьшить оплату за самую дорогую коммунальную услугу – теплоснабжение.



А еще Бабак поделилась мыслями по поводу того, был ли процесс децентрализации правильным ранее, и какие изменения введут в новом правительстве.

Видео 24 канала всего разговора с министром Аленой Бабак:

Кто такая Алена Бабак – биографию руководительницы Министерства развития общин и территорий читайте в материале 24 канала. Отметим, что это министерство реорганизовали из Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Полный состав нового правительства премьера Гончарука / Инфографика 24 канала