Как будет работать общественный транспорт в Киеве на Рождество

В Киеве в ночь с 6 на 7 января на три часа продолжат работу общественного транспорта. Но метро будет работать по обычной схеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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Отмечается, что из-за массовых мероприятий некоторые маршруты изменились. 7 января с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади, Владимирском проезде будут изменены маршруты троллейбусов 6, 16, 18.

– Троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская".

– Троллейбусы № 16 – от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода.

– Троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

– Автобусы № 24, 114 – по трассе движения рабочего дня (через ул. Крещатик).