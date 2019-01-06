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      Как будет работать общественный транспорт в Киеве на Рождество

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      Расписание движения общественного транспорта в Киеве на Рождество
      Расписание движения общественного транспорта в Киеве на Рождество / Фото из свободных источников

      В Киеве в ночь с 6 на 7 января на три часа продолжат работу общественного транспорта. Но метро будет работать по обычной схеме.

      Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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      Отмечается, что из-за массовых мероприятий некоторые маршруты изменились. 7 января с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади, Владимирском проезде будут изменены маршруты троллейбусов 6, 16, 18.

      – Троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская".

      – Троллейбусы № 16 – от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода.

      – Троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

      – Автобусы № 24, 114 – по трассе движения рабочего дня (через ул. Крещатик).

      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт
      Источник: 24 Канал
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