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      Как будет расти украинская экономика в 2020 году: прогноз от Милованова

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      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / Medium

      Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины вырастет до 3,7%, хотя не исключено, что и до 4,8%. Ранее в правительстве предполагали, что рост произойдет на 3,3%.

      Во время брифинга министр рассказал, что возглавляемое им ведомство, и Национальный банк в своих прогнозах на 2020 год предполагают, что рост валового внутреннего продукта Украины составит от 3,5 до 3,7%.

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      "Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время, и он будет опубликован после того, как Кабмин его примет. Национальный банк тоже свой прогноз готовит и вносит соответствующие изменения", – отметил Милованов.

      По его словам, должно быть по меньшей мере четыре прогноза по росту экономики Украины – кроме прогнозов от НБУ и Минэкономики, еще должен быть прогноз роста от Всемирного банка и от МВФ.

      Прогноз роста Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики – 3,7%. Прогноз МВФ будет похож по показателям, хотя не исключен чуть меньший показатель,
      – говорит чиновник.

      Министр добавил, что новый макроэкономический прогноз Кабмин должен утвердить на своем заседании на этой или на следующей неделе. Он напомнил, что в начале октября Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,7%. В то же время Милованов выразил уверенность, что Международный валютный фонд также обновит свой прогноз относительно роста экономики Украины до 3% и повысить его примерно до этого же уровня.

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      С нашей точки зрения, 3,7% – это консервативный сценарий. Если будет больше внешних и внутренних инвестиций и финансовая система Украины начнет активно кредитовать реальный сектор, а это зависит от бизнес-климата. Если бизнес-климат будет продолжать улучшаться, инвестиции будут расти, то экономический рост может быть выше,
      – констатировал глава Минэкономики.

      В то же время Милованов подчеркнул, что оптимистичный сценарий – это рост на 4,8%. Разница в реализации этих сценариев базируется на объеме привлеченных в 2020 году инвестиций.

      Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отмечал, что действующее правительство поставило себе за цель добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в следующие четыре года.

      К слову, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Кроме того, среднегодовой курс на 2020 год заложены на уровне 28,2 гривен за доллар.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов
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