Как будет развиваться "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" в 2019 году

Во время пресс-конференции, 5 февраля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вместе с руководителями аэропортов "Международный аэропорт "Борисполь", "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" и КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" обсудили планы по развитию авиационной отрасли на 2019 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Владимир Омелян положительно оценил достижения руководства Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

Из вымирающего международного аэропорта "Львов" в 2015 году, сегодня мы имеем западноукраинский хаб, который растет на глазах и добавляет мощности региону и развитию экономики. Фактически, за 3 года нашими совместными усилиями аэропорт превратился в современный авиаузел с большими перспективами развития не только пассажирских, но и грузовых перевозок,

− заявил Министр инфраструктуры Украины.

Генеральный директор аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого Татьяна Романовская отметила, что в течение последних трех лет аэропорт значительно изменился.

"Терминал, который был построен в рамках реконструкции 2012 года, фактически заполнен. В 2019 году даже некоторые рейсы планируем переводить в старое здание терминала. В этом году будем иметь полное функционирование терминала и сможем и дальше обеспечивать рост перевозок", − отметила Татьяна Романовская.



Директор Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого // Мининфраструктуры

Она также сообщила, что сейчас активно продолжаются работы по ремонту старого пассажирского терминала. А еще в 2019 году планируется провести реконструкцию старого пассажирского терминала и перестроить его под терминал повышенного комфорта. Также в планах построить новый ангар и грузовой терминал, реконструировать гостиницу "Тустань" и многое другое.

Еще одним важным направлением развития в 2019 году являются дальнемагистральные сообщения в направлениях к Чикаго, Торонто, Нью-Йорку и другим городам.

Следующим нашим вызовом будут переговоры с авиакомпанией Delta или American Аirlines. Мы можем быть резервным или даже основным аэропортом для крупных и дальних перевозок. Ведем переговоры с азиатским странами. В конце февраля ждем операционный визит компании Qatar Airways, которые будут оценивать наш аэропорт, его пассажироспособность, приемную способность. Облегчение визовых режимов со странами Азии дают нам толчок на развитие таких перевозок,

– заявила Татьяна Романовская.

Перспективный план развития Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого