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Как будет выглядеть бюджетный iPhone 9: в сети опубликовали фото

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Бюджетный iPhone 9 засветился на "живых" фото
Бюджетный iPhone 9 засветился на "живых" фото / Фото из открытых источников

Бюджетный 6,1-дюймовый iPhone 9 не будет выделяться среди других смартфонов компании Apple своим дизайном. На это указывают свежие фотографии макета новинки. Будущий смартфон впитает в себя почти все достижения компании Apple, которые и применила в моделях актуального поколения.

Фотографии макета iPhone 9 опубликовало издание SlashLeaks.

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На изображениях видно, что iPhone 9 будет чем-то средним между iPhone X и iPhone 8. На задней панели смартфона разместится одиночный модуль основной камеры, объектив которого выглядит значительно большим, чем у iPhone 8. Возможно, это как-то связано с большей, чем у прошлогодней модели, матрицей.

Фото iPhone 9 опублікували в мережі
Фото iPhone 9 опубликовали в сети

Несмотря на то что финальный дизайн смартфона может отличаться от того, что демонстрирует макет, рассчитывать на кардинальные изменения не стоит. Если таковые и состоятся, то, скорее всего, будут касаться лишь незначительных элементов новинки вроде металлической рамки, которая может потерять хромированное окраску.

iPhone 9 не вирізнятиметься серед представників актуальної лінійки Apple
Phone 9 не отличится среди представителей актуальной линейки Apple

Ожидается, что Apple удастся удешевить производство iPhone 9 за счет отказа от ряда "излишеств". Например, условно доступная модель получит LCD, а не OLED-дисплей с более толстыми рамками, алюминиевую рамку вместо железной, а также, не исключено, меньший по сравнению со старшими версиями объем оперативной памяти.

Напомним, недавно в сети появилась информация о стоимости iPhone "для бедных". Его цена стартует от 599 долларов (около 15 960 гривен).

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Теги: Техно iPhone Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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