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      Как будет выглядеть избирательный бюллетень с открытыми списками: фото

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      Избирательные бюллетени для жителей "больших общин" будут иметь другой вид / Иллюстративное фото / 24 канал

      Местные выборы в 2020 году пройдут по новым правилам, которые закреплены в Избирательном кодексе Украины. В частности, граждане будут избирать депутатов областных и городских советов и там, где количество избирателей будет больше 90 тысяч человек, будет действовать пропорциональная система с открытыми списками.

      Таким образом избиратели из "больших общин" смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата от нее. Как будет выглядеть избирательный бюллетень продемонстрировали в "Честно". Активисты обратились в ЦИК и получили предварительный макет документа.

      К теме: Местные выборы в Украине в 2020 году: прогнозы, у кого есть шансы на победу


      Макет бюллетеня для "больших общин" / фото "Честно"


      Макет бюллетеня/ фото "Честно"

      С таким бюллетенем избиратель сможет совершить два действия:

      • Обозначить партию, за которую голосует;
      • Написать порядковый номер понравившегося депутата, которого партия выдвинула в округе.

      Как нужно будет заполнять бюллетень?
      Избирателю нужно будет поставить отметку "плюс" или любую другую напротив названия понравившейся партии. В прямоугольнике в нижней части бюллетеня следует вписать порядковый номер кандидата, которого он поддерживает.

      Внимание! Если избиратель проголосует за партию, но внизу впишет несуществующий номер кандидата или другую отметку, либо не укажет ни одного номера или отметки, считается, что избиратель поддерживает весь региональный список кандидатов от партии без предоставления поддержки отдельному кандидату из этого списка.

      Среди других нововведений из-за введения Избирательного кодекса – суммы залогов для кандидатов выросли в почти 40 раз, если сравнивать с прошлыми выборами в 2015 году. Больше всего придется заплатить кандидатам на пост мэра Киева – более 4 миллионов гривен.

      Денежный залог для кандидатов в мэры в 2020 году / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020
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