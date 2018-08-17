Как будет выглядеть "Королевская битва" в игре Battlefield V: видео
Студия DICE выпустила новый трейлер предстоящего шутера Battlefield V, который получил название "Разрушение Роттердама". Ролик посвятили выставке Gamescom 2018, которая стартует уже 21 августа в Германии.
Об этом сообщается на официальном сайте студии Electronic Arts.
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Видео демонстрирует эпичность и масштабы онлайновых сражений новой части Battlefield V с танками, самолетами и пехотой, а на фоне стрекочут пулеметы, гремят взрывы и кричат солдаты.
Кроме этого, на финал трейлера разработчики оставили демонстрацию стены огня, которая выжигает все вокруг, сужая зону боевых действий. С большой долей вероятности, это отрывок из режима "Королевской битвы", которую DICE добавит в релизную версию игры.
Скриншот из игры Battlefield V
Также ранее в сети уже появлялась информация о системных требованиях Battlefield V:
- Операционная система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 разряда);
- Процессор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Видеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850;
- Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.
Скриншот из игры Battlefield V
Однако позже студия сообщила, что эти системные требования не соответствуют действительности, а правдивые сообщат ближе к релизу игры.
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Стоит отметить, Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики сервисов Access Origin и EA Access смогут опробовать игру уже 11 октября.
Новый трейлер игры Battlefield V – смотрите видео
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