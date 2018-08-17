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Как будет выглядеть "Королевская битва" в игре Battlefield V: видео

40 Читати новину українською
"Королевская битва" в Battlefield V
"Королевская битва" в Battlefield V / EA

Студия DICE выпустила новый трейлер предстоящего шутера Battlefield V, который получил название "Разрушение Роттердама". Ролик посвятили выставке Gamescom 2018, которая стартует уже 21 августа в Германии.

Об этом сообщается на официальном сайте студии Electronic Arts.

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Видео демонстрирует эпичность и масштабы онлайновых сражений новой части Battlefield V с танками, самолетами и пехотой, а на фоне стрекочут пулеметы, гремят взрывы и кричат солдаты.

Кроме этого, на финал трейлера разработчики оставили демонстрацию стены огня, которая выжигает все вокруг, сужая зону боевых действий. С большой долей вероятности, это отрывок из режима "Королевской битвы", которую DICE добавит в релизную версию игры.

Скріншот з гри Battlefield V
Скриншот из игры Battlefield V

Также ранее в сети уже появлялась информация о системных требованиях Battlefield V:

  1. Операционная система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 разряда);
  2. Процессор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350;
  3. Оперативная память: 8 ГБ;
  4. Видеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850;
  5. Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Скріншот з гри Battlefield V
Скриншот из игры Battlefield V

Однако позже студия сообщила, что эти системные требования не соответствуют действительности, а правдивые сообщат ближе к релизу игры.

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Стоит отметить, Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики сервисов Access Origin и EA Access смогут опробовать игру уже 11 октября.

Новый трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

 

 

 

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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