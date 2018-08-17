Как будет выглядеть "Королевская битва" в игре Battlefield V: видео

Студия DICE выпустила новый трейлер предстоящего шутера Battlefield V, который получил название "Разрушение Роттердама". Ролик посвятили выставке Gamescom 2018, которая стартует уже 21 августа в Германии.

Об этом сообщается на официальном сайте студии Electronic Arts.

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Видео демонстрирует эпичность и масштабы онлайновых сражений новой части Battlefield V с танками, самолетами и пехотой, а на фоне стрекочут пулеметы, гремят взрывы и кричат солдаты.

Кроме этого, на финал трейлера разработчики оставили демонстрацию стены огня, которая выжигает все вокруг, сужая зону боевых действий. С большой долей вероятности, это отрывок из режима "Королевской битвы", которую DICE добавит в релизную версию игры.



Скриншот из игры Battlefield V

Также ранее в сети уже появлялась информация о системных требованиях Battlefield V:

Операционная система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 разряда); Процессор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350; Оперативная память: 8 ГБ; Видеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850; Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.



Скриншот из игры Battlefield V

Однако позже студия сообщила, что эти системные требования не соответствуют действительности, а правдивые сообщат ближе к релизу игры.

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Стоит отметить, Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики сервисов Access Origin и EA Access смогут опробовать игру уже 11 октября.

Новый трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

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