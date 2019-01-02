Как будет выглядеть обновленная набережная Подола: активисты представили видение развития района
Общественная организация "Агенты перемен" представила концепцию новой набережной на Подоле в Киеве.
Согласно видению активистов, на обновленной набережной должны быть объединены главные ценности этого исторического района Киева: горы и Днепр.
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Как говорится в концепции "Агентов перемен", обновленный "Круг Подола" должен стать "центром притяжения" района и города, а новая набережная станет доступной, чистой и активной.
Концепция обновления набережной на Подоле в Киеве
По проекту, новая набережная будет иметь свободный проход местностью без заборов и ограждений, а также спуск к воде с пандусом, рассчитанным на людей с инвалидностью.
Обновленная набережная на Подоле в Киеве будет рассчитана для людей с инвалидностью
После реконструкции эта местность должна стать удобной для посещения в любое время года. Обновленная набережная на Подоле будет иметь рекреационные зоны, озеленение и чистую воду.
Проект обновления набережной Подола в Киеве
По замыслу "Агентов перемен", на новой набережной Подола будет обустроено немало активностей, которые будут интересны горожанам и гостям города.
Набережная должна наполниться не только скамейками, но и, например, активностями для детей, подростков, спортсменов, яхтсменов, рыбаков, офисных работников, туристов,
– отмечают активисты.
Сейчас в проекте представлен лишь образ набережной, после разработки концепции будут искать возможности на ее воплощение.
Набережную Подола в Киеве сделают более доступной и активной
В конце декабря после реконструкции открыли первый этаж здания КГГА.
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