Как будет выглядеть обновленная набережная Подола: активисты представили видение развития района

Общественная организация "Агенты перемен" представила концепцию новой набережной на Подоле в Киеве.

Согласно видению активистов, на обновленной набережной должны быть объединены главные ценности этого исторического района Киева: горы и Днепр.

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Как говорится в концепции "Агентов перемен", обновленный "Круг Подола" должен стать "центром притяжения" района и города, а новая набережная станет доступной, чистой и активной.

Концепция обновления набережной на Подоле в Киеве

По проекту, новая набережная будет иметь свободный проход местностью без заборов и ограждений, а также спуск к воде с пандусом, рассчитанным на людей с инвалидностью.

Обновленная набережная на Подоле в Киеве будет рассчитана для людей с инвалидностью

После реконструкции эта местность должна стать удобной для посещения в любое время года. Обновленная набережная на Подоле будет иметь рекреационные зоны, озеленение и чистую воду.

Проект обновления набережной Подола в Киеве

По замыслу "Агентов перемен", на новой набережной Подола будет обустроено немало активностей, которые будут интересны горожанам и гостям города.

Набережная должна наполниться не только скамейками, но и, например, активностями для детей, подростков, спортсменов, яхтсменов, рыбаков, офисных работников, туристов,

– отмечают активисты.

Сейчас в проекте представлен лишь образ набережной, после разработки концепции будут искать возможности на ее воплощение.



Набережную Подола в Киеве сделают более доступной и активной

В конце декабря после реконструкции открыли первый этаж здания КГГА.

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