Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office: появился видео-исток

В сети появилось видео, на котором можно увидеть изменения в дизайне программ Microsoft Office и Office Web. Эти изменения уже скоро станут доступны пользователям.

Видео обнародовал главный дизайнер Office Джон Фридман, пишет издание tehnot.com.

Как показывает ролик, дизайн Word Online получил новую анимацию при переключении между вкладками, а также более "свободный" пользовательский интерфейс.

Читайте также: Windows 10 следит за вами: пошаговая инструкция, как отключить отслеживание ввода

Фридман также обещает, что Office станет работать быстрее. Похоже, что Microsoft отказалась от эффектов Acrylic blur, но здесь есть тени и анимации, которые являются частью Microsoft Fluent Design System.

При этом компания Microsoft пока не анонсировала изменения в офисном пакете. Хотя вероятно, эти изменения станут частью Office 2019.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно