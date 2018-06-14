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Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office: появился видео-исток

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Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office
Как будет выглядеть обновленная версия Microsoft Office / computerworld.com

В сети появилось видео, на котором можно увидеть изменения в дизайне программ Microsoft Office и Office Web. Эти изменения уже скоро станут доступны пользователям.

Видео обнародовал главный дизайнер Office Джон Фридман, пишет издание tehnot.com.

Как показывает ролик, дизайн Word Online получил новую анимацию при переключении между вкладками, а также более "свободный" пользовательский интерфейс.

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Фридман также обещает, что Office станет работать быстрее. Похоже, что Microsoft отказалась от эффектов Acrylic blur, но здесь есть тени и анимации, которые являются частью Microsoft Fluent Design System.

При этом компания Microsoft пока не анонсировала изменения в офисном пакете. Хотя вероятно, эти изменения станут частью Office 2019.

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Теги: Техно Microsoft Интернет
Источник: 24 Канал
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