Как будет выглядеть Пейзажная Аллея после реконструкции: фото
Популярную среди туристов Пейзажную аллею в Киеве ждет масштабная реконструкция.
Как изменится Пейзажная аллея? Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем фейсбуке показал, насколько кардинально изменится вид популярной туристической прелести столицы.
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После масштабной реконструкции, которая начнется в 2020 году, здесь появятся смотровые площадки, велопарковки и новый сквер.
На Аллее обустроят новые места для отдыха, детский игровой ландшафт и спортплощадку. Кроме того, Пейзажка получит новое художественное освещение и сквер.
Сейчас проект реконструкции находится на завершающем этапе подготовки и уже в ближайшее время будет передан на экспертизу.
Как может измениться Пейзажная Аллея в Киеве: смотрите фото
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