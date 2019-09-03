Как будет выглядеть Пейзажная Аллея после реконструкции: фото

Популярную среди туристов Пейзажную аллею в Киеве ждет масштабная реконструкция.

Как изменится Пейзажная аллея? Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем фейсбуке показал, насколько кардинально изменится вид популярной туристической прелести столицы.

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После масштабной реконструкции, которая начнется в 2020 году, здесь появятся смотровые площадки, велопарковки и новый сквер.

На Аллее обустроят новые места для отдыха, детский игровой ландшафт и спортплощадку. Кроме того, Пейзажка получит новое художественное освещение и сквер.

Сейчас проект реконструкции находится на завершающем этапе подготовки и уже в ближайшее время будет передан на экспертизу.

Как может измениться Пейзажная Аллея в Киеве: смотрите фото

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