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      Как будет выглядеть Пейзажная Аллея после реконструкции: фото

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      В КГГА задумали масштабную реконструкцию Пейзажной аллеи в Киеве
      В КГГА задумали масштабную реконструкцию Пейзажной аллеи в Киеве / wikimedia.org

      Популярную среди туристов Пейзажную аллею в Киеве ждет масштабная реконструкция.

      Как изменится Пейзажная аллея? Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в своем фейсбуке показал, насколько кардинально изменится вид популярной туристической прелести столицы.

      К теме: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

      После масштабной реконструкции, которая начнется в 2020 году, здесь появятся смотровые площадки, велопарковки и новый сквер.

      На Аллее обустроят новые места для отдыха, детский игровой ландшафт и спортплощадку. Кроме того, Пейзажка получит новое художественное освещение и сквер.

      Сейчас проект реконструкции находится на завершающем этапе подготовки и уже в ближайшее время будет передан на экспертизу.

      Как может измениться Пейзажная Аллея в Киеве: смотрите фото

       

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      blog_ava
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      3 сентября
      257
      Теги: Новости недвижимости КГГА Реконструкция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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