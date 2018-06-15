Как будет выглядеть Tesla Model Y: Илон Маск показал тизер электрокара

Во время очередной встречи с акционерами СЕО компании Tesla Илон Маск поделился статусом работ в разных направлениях и рассказал, когда стоит ожидать новинок от производителя электрокаров.

Об этом сообщает Thatsmart.

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На встрече Маск продемонстрировал второй тизер будущего электрокара Tesla Model Y и пообещал официальный анонс модели в марте следующего года. При этом на рынок новинка поступит в 2020 году. Внешне Model Y будет выглядеть, как микс Model 3 и Model X.



Новый тизер Tesla Model Y

Маск также заявил, что не стоит ожидать от компании выпуска мотоцикла, поскольку он сам попал в аварию в юности, катаясь на мотоцикле, и с тех пор недолюбливает этот вид транспорта. Однако, СЕО пообещал, что в ближайшие пять лет компания выпустит еще одну модель с наиболее компактными габаритами в линейке автомобилей Tesla.

Илон Маск рассказал о Tesla Model Y – смотрите видео