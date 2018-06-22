23:46
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
28°C 13°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Как будто персик: жена Уилла Смитта рассказала, как омолодила вагину на 30 лет

189 Читати новину українською
Джада Пинкетт-Смит омолидила гениталии
Джада Пинкетт-Смит омолидила гениталии / Фото из открытых источников

Американская актриса Джада Пинкетт-Смит призналась, что накануне прошла процедуру омоложения вагины благодаря пластической операции. Женщина уверяет, что теперь ее гениталии напоминают "хорошенький персик".

Об этом она сообщила в эпизоде своего шоу в Facebook, пишет Ace Showbiz.

Читайте также: С юбилеем, моя королева, – Уилл Смит чувственно поздравил жену с 20-годовщиной свадьбы

Отмечается, что жена Уилла Смитта прошла процедуру омоложения из-за проблем с мочевым пузырем.

Когда я говорю, что моя йони (санскритский термин, используемый для определения женских гениталий) будто у 16-летней, я не шучу,
– заявила 46-летняя актриса.

Джада добавила, что теперь ее интимное место выглядит как "маленький хорошенький персик".

По ее мнению, женщины не должны быть застенчивыми относительно темы здоровья своих вагин и стремления выглядеть моложе.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Кино Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук