Как будто персик: жена Уилла Смитта рассказала, как омолодила вагину на 30 лет

Американская актриса Джада Пинкетт-Смит призналась, что накануне прошла процедуру омоложения вагины благодаря пластической операции. Женщина уверяет, что теперь ее гениталии напоминают "хорошенький персик".

Об этом она сообщила в эпизоде своего шоу в Facebook, пишет Ace Showbiz.

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Отмечается, что жена Уилла Смитта прошла процедуру омоложения из-за проблем с мочевым пузырем.

Когда я говорю, что моя йони (санскритский термин, используемый для определения женских гениталий) будто у 16-летней, я не шучу,

– заявила 46-летняя актриса.

Джада добавила, что теперь ее интимное место выглядит как "маленький хорошенький персик".

По ее мнению, женщины не должны быть застенчивыми относительно темы здоровья своих вагин и стремления выглядеть моложе.