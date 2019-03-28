Как будут действовать военные в случае обстрелов на выборах: ответ бойца ВСУ

Пророссийские боевики стали меньше применять легкое вооружение на Донбассе. Они сразу стреляют из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

По словам военкора 24 канала, настоящий минометный артиллерийский "ливень" устроил враг 27 марта.

Читайте также: Боевики на Донбассе напуганы новейшим оружием ВСУ: даже "в России такой х**ма"

В эпицентре боевых действий были Луганщина и Светлодарская дуга, в частности, поселок Крымское. Там боевики стреляли из артиллерийских систем 122 миллиметра, минометов обоих калибров. Также под обстрелы попали соседние поселки Новотошковское и Попаснянское.

По словам корреспондента, складывается такое впечатление, что чем ближе выборы, то боевики увеличивают количество обстрелов. Словно хотят запугать избирателей на Донбассе или сорвать голосование на самой передовой.

Однако украинские военные готовы к провокациям на выборах. У них уже есть инструкция, что делать в случае обстрелов 31 марта.

У нас есть хранилище. В случае обстрелов будет завершена работа комиссии и все должны бежать в это хранилище, в котором будет запас воды, еды и медикаментов,

– сказала военнослужащая батальона "Донбасс-Украина" Александра.



Как будут проходить выборы президента Украины