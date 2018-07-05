Как будут лицензировать врачей: пояснение Минздрава

Медицинская реформа продолжают новым подходом к доступу врачей к медицинской практике. В Министерстве здравоохранения предложили концепцию, которая предусматривает новый подход как к обучению новых врачей, которые лишь начинают получать медицинское образование, так и переходный период для тех врачей, которые уже работают. Система экзаменов для этих двух групп будет отличаться.

Об этом в ответ на запрос 24 канала рассказали в пресс-службе Минздрава.

Студент-медик сдаст Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКЭ), который будет проводиться комплексно Центром тестирования в сотрудничестве с международными организациями (National Board of Medical Examiners) по оценке качества медицинского образования (теоретическая составляющая), а также медицинскими университетами (практическая составляющая).

Подробнее о предложенных в концепции изменениях читайте в публикации: Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав

После прохождения интернатуры выпускник будет сдавать экзамен "Шаг-3", база и сложность вопросов которого существенно обновится с учетом современных знаний. Этот экзамен будет проводить Центр тестирования при Минздраве. Сдача экзамена “Шаг-3” фактически будет предоставлять право получить ограниченную лицензию и продолжать обучение во врачебной резидентуре.

При выдаче полной лицензии независимый орган (так называемая Лицензионный совет) будет рассматривать документ о прохождении клинической резидентуры, а также проверять наличие у врача диплома, судимостей, жалоб на его деятельность во время прохождения врачебной резидентуры, рекомендаций руководителя базы клинической резидентуры и тому подобное.

Врачам, которые уже практикуют, будет предоставлен переходный пятилетний период для подготовки и сдачи экзамена (уровень сложности которого является меньше, чем "Шаг 3") и три попытки сдачи такого экзамена в течение этого периода.

В случае несдачи экзамена в течение переходного периода практикующий врач будет лишен права на медицинскую практику и для его восстановления должен будет пройти повторное обучение в интернатуре и сдать "Шаг 3" в общем порядке,

– уточнили в ведомстве.

Для различных компонентов ЕДКЭ разработчиками являются различные институты. Например, Международный экзамен по основам медицины разрабатывается авторитетной международной организацией National Board of Medical Examiners, Практический экзамен будет разрабатываться в украинских университетах.

"Конечно, мы будем привлекать международных экспертов и специалистов, уже сегодня медицинские университеты в рамках сотрудничества с университетами Европы перенимают опыт внедрения Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)", – пообещали в Минздраве.

В ведомстве пообещали продолжить обсуждение проекта концепции профессионального лицензирования врачей со всеми заинтересованными сторонами и по результатам обсуждения подготовить обобщенные материалы.