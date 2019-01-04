Как будут отбирать баскетболистов на украинский Матч Звезд 2019

Уже 26-го января в Запорожье состоится Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч 2019. В этом году баскетбольный праздник пройдет в формате матча Звезды Украины против Звезд Легиона. Каждый из восьми клубов Суперлиги Пари-Матч будет представлен в этом празднике.

Стартовые пятерки Матча Звезд будут определяться путем голосования болельщиков. Вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча Звезд. Также организаторы назовут тренерский состав сборных команд. Главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.

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В то же время, каждый тренер клуба Суперлиги должен назвать по три украинских игрока своей команды, которые будут включены в голосование за стартовую пятерку Матча Звезд. Этот опрос будет проведен оргкомитетом до 6-го января. Таким образом, в голосовании за стартовую пятерку Звезд Украины примут участие 24 игрока, поделенных на защитников и фронткорт. В то же время участие в голосовании за стартовую пятерку Звезд Легиона возьмут все легионеры Суперлиги Пари-Матч. Голосование за стартовые пятерки стартует на официальном сайте ФБУ 6-го января и продлится 10 дней. До 18 января будет обнародован и точный состав игроков Матча Звезд 2019.

В программе Матча Звезд, кроме игры Украины против Легиона, традиционно будет как минимум три конкурса: мастерства, конкурс трехочковых и конкурс слэм-данков.