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      Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ

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      НБУ определил, как будут работать банки в Украине во время карантина. Открытыми будут только центральные офисы, главные отделения, а вместе с ними бесперебойно должны обслуживать клиентов контакт-центры, банкоматы и онлайн-каналы.

      Об условиях работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса рассказал Национальный банк Украины в письме от 22 марта 2020 года. Фотокопию письма опубликовала в фейсбуке пресс-служба НБУ.

      Важно знать Коммуналка, ЕСВ, штрафы: как изменили выплаты на время карантина

      Права и обязанности банков на период карантина

      Банки обязаны

      • Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
      • Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн.
      • Обеспечить бесперебойную инкассацию выручки магазинов, обработку расчетов кредитными и дебетовыми картами в магазинах, банкоматах и ​​терминалах.

      Банкам рекомендуют

      • По возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей.
      • При необходимости реализовать право отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса.
      • Учесть необходимость обслуживать "спальные" районы, чтобы люди не ездили в банки через полгорода.

      Банкам запрещено

      • Начислять и взимать неустойки, штрафы или пеню за несвоевременные платежи по потребительским кредитам.
      • Повышать процентную ставку по потребительским кредитам. 
      • Начислять и взимать неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

      Важно! Наличные в банкоматах должны быть – банки обязаны это обеспечить. Однако в НБУ напомнили: контактировать с наличными следует как можно меньше, ведь они могут быть носителями вируса.

      Ограничений может быть больше Минздрав просит ввести чрезвычайное положение в Украине

      Коронавирус и карантин в Украине: главное

      • 22 марта зафиксировали 26 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество случаев достигло 73. 
      • С 12 марта 2020 в Украине ввели общенациональный карантин – предварительно до 3 апреля.
      • С 16 марта закрыты границы для иностранцев.
      • С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. 

      вирус
      Карантин в Украине: что запрещено / Инфографика 24 канала

      Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
      22 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 НБУ Банки Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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