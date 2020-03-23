Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ

НБУ определил, как будут работать банки в Украине во время карантина. Открытыми будут только центральные офисы, главные отделения, а вместе с ними бесперебойно должны обслуживать клиентов контакт-центры, банкоматы и онлайн-каналы.

Об условиях работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса рассказал Национальный банк Украины в письме от 22 марта 2020 года. Фотокопию письма опубликовала в фейсбуке пресс-служба НБУ.

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Права и обязанности банков на период карантина

Банки обязаны

Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн.

Обеспечить бесперебойную инкассацию выручки магазинов, обработку расчетов кредитными и дебетовыми картами в магазинах, банкоматах и ​​терминалах.

Банкам рекомендуют

По возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей.

При необходимости реализовать право отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса .

Учесть необходимость обслуживать "спальные" районы, чтобы люди не ездили в банки через полгорода.

Банкам запрещено

Начислять и взимать неустойки, штрафы или пеню за несвоевременные платежи по потребительским кредитам.

Повышать процентную ставку по потребительским кредитам.

Начислять и взимать неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важно! Наличные в банкоматах должны быть – банки обязаны это обеспечить. Однако в НБУ напомнили: контактировать с наличными следует как можно меньше, ведь они могут быть носителями вируса.

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Коронавирус и карантин в Украине: главное

22 марта зафиксировали 26 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество случаев достигло 73.

С 12 марта 2020 в Украине ввели общенациональный карантин – предварительно до 3 апреля.

С 16 марта закрыты границы для иностранцев.

С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.