Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ
НБУ определил, как будут работать банки в Украине во время карантина. Открытыми будут только центральные офисы, главные отделения, а вместе с ними бесперебойно должны обслуживать клиентов контакт-центры, банкоматы и онлайн-каналы.
Об условиях работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса рассказал Национальный банк Украины в письме от 22 марта 2020 года. Фотокопию письма опубликовала в фейсбуке пресс-служба НБУ.
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Права и обязанности банков на период карантина
Банки обязаны
- Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
- Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн.
- Обеспечить бесперебойную инкассацию выручки магазинов, обработку расчетов кредитными и дебетовыми картами в магазинах, банкоматах и терминалах.
Банкам рекомендуют
- По возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей.
- При необходимости реализовать право отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса.
- Учесть необходимость обслуживать "спальные" районы, чтобы люди не ездили в банки через полгорода.
Банкам запрещено
- Начислять и взимать неустойки, штрафы или пеню за несвоевременные платежи по потребительским кредитам.
- Повышать процентную ставку по потребительским кредитам.
- Начислять и взимать неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Важно! Наличные в банкоматах должны быть – банки обязаны это обеспечить. Однако в НБУ напомнили: контактировать с наличными следует как можно меньше, ведь они могут быть носителями вируса.
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Коронавирус и карантин в Украине: главное
- 22 марта зафиксировали 26 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество случаев достигло 73.
- С 12 марта 2020 в Украине ввели общенациональный карантин – предварительно до 3 апреля.
- С 16 марта закрыты границы для иностранцев.
- С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.