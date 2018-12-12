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      Как будут работать банки в Украине на новогодние праздники: график

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      График работы банков в Украине на новый год и Рождество
      График работы банков в Украине на новый год и Рождество / Иллюстративное фото

      Национальный банк Украины опубликовал график работы коммерческих банков на период новогодних и рождественских праздников. Так, банки не будут работать 30, 31 декабря 2018 года, а также 1, 5, 6 и 7 января 2019 года.

      Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

      Кроме того, клиенты не смогут пользоваться услугами банков еще 2 января, ведь в этот день банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

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      "В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года", – добавили в НБУ.

      При этом все банковские учреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов даже в праздничные дни.

      Банки Україна графік роботи свята
      График работы украинских банков в новогодне-рождественские праздники

      Теги: Новости Украины НБУ Новогодние праздники Банки
      Источник: 24 канал
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