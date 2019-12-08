Как будут работать банки в Украине на зимние праздники

Банки 2 января 2020 года будут работать без клиентов. Они будут обеспечивать работы, связанные с началом нового отчетного года. А 3 и 8 января банки будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы денег через системы электронных платежей 2 января осуществляться не будут, сообщили в НБУ.

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Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов,

– отметили в НБУ.

26, 27 декабря система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме продленного на 2 часа банковского дня.

28 декабря до 13:00 через СЭП могут происходить только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органі Госказначейства. В этот день НБУ и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

День работы СЭП переносится с понедельника 6 января на субботу, 11 января.

3, 8 января СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря по 7 января включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Нацбанком 27 декабря.