Как будут выглядеть сервисы Google после изменения дизайна: видео

В сети появилось видео от сотрудников компании Google Адама Грабовски и Николо Бьянчино, которое демонстрируют обновленный дизайн Material Theme. Оказалось, что ролик предназначен исключительно для внутренних команд корпорации, однако по чьей-то неосторожности попал в общий доступ.

Об этом сообщает Phone Arena

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Google начала обновлять свои сервисы согласно нового дизайна Material Theme несколько месяцев назад. Его уже можно оценить в веб-версии Gmail, приложениях "Подкасты" и "Новости", в магазине Google Pay, а также в бета-версии "Карт" и "Поиска". Теперь же стало известно, как после редизайна будут выглядеть другие приложения корпорации.

Material Theme предлагает гораздо больше возможностей для разработчиков в сравнении с Material Design. При создании приложений и сайтов они могут настраивать цвета всех элементов, радиус закругления краев и их форму, менять шрифтовую сетку и многое другое.

Как будут выглядеть приложения Google с дизайном Material Theme – смотрите видео

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