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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как бы выглядел Гомер Симпсон в реальной жизни: впечатляющее фото

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Мигель Васкес показал "реального" Гомера Симпсона
Мигель Васкес показал "реального" Гомера Симпсона / Фото из Іnstagram

Американский художник Мигель Васкес решил создать портрет главного героя мультсериала "Симпсоны" Гомера в реальной жизни.

Изображение Мигель опубликовал в своем Instagram.

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Однако изображение вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Много людей написали, что "реальный" Гомер их напугал.

"Если Гомер выглядит настолько страшно, я даже не могу представить, как выглядит Мо (еще один персонаж "Симпсонов")", – написал один из комментаторов.

Ранее Васкес создавал "реальные" версии других героев из мультиков, в частности, Губки Боба, брата Марио Луиджи и Чужого.

Теги: LifeStyle Кино Исскусство Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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