Как бы выглядел Гомер Симпсон в реальной жизни: впечатляющее фото
Американский художник Мигель Васкес решил создать портрет главного героя мультсериала "Симпсоны" Гомера в реальной жизни.
Изображение Мигель опубликовал в своем Instagram.
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Однако изображение вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Много людей написали, что "реальный" Гомер их напугал.
"Если Гомер выглядит настолько страшно, я даже не могу представить, как выглядит Мо (еще один персонаж "Симпсонов")", – написал один из комментаторов.
Ранее Васкес создавал "реальные" версии других героев из мультиков, в частности, Губки Боба, брата Марио Луиджи и Чужого.
Источник: 24 Канал
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