Как бы выглядела сборная УПЛ без игроков "Шахтера" и "Динамо"

В чемпионате Украины 18 туров осталось позади. За это время было забито немало голов, которые принесли как феерические победы, так и неожиданные поражения. Лидирует "Шахтер", но и другим командам было чем удивить.

Каждый тур на сайте УПЛ выкладывалась статистика InStat, которая учитывает ключевые показатели игроков в матче. По их результатам определялись наиболее корыстные игроки, их эффективность на поле, влияние на командный результат и тому подобное. Традиционно в этих списках лидируют игроки донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". А если взглянуть на других игроков не из этих грандов? Как бы выглядела сборная УПЛ без представителей этих двух клубов.

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За основу была взята схему 4-4-2. А наибольшее представительство получила луганская "Заря" – сразу четверо игроков. Еще по двое футболистов представляют полтавскую "Ворсклу" и "Мариуполь". "Александрия", которая идет на третьей строчке, представлена лишь одним игроком. Как и донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты".

Вратарь: Луис Фелипе (Заря)

Левый защитник: Богдан Михайличенко (Заря)

Правый защитник: Игорь Пердута (Ворскла)

Центральные защитники: Виталий Вернидуб (Заря) и Антон Кравченко (Олимпик)

Опорный полузащитник: Силас (Заря)

Левый полузащитник: Владислав Вакула (Мариуполь)

Правый полузащитник: Александр Кобахидзе (Ворскла)

Центральный атакующий полузащитник: Василий Грицюк (Александрия)

Нападающие: Кристиан Понде (Карпаты) и Руслан Фомин (Мариуполь)

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Стоит отметить, что при схеме 4-4-2 в стартовую одиннадцатку, по данным InStat, попадало 10 игроков "Шахтера", и лишь еще один нападающий игрок "Карпат" Кристиан Понде. Она бы выглядела вот так: Пятов, Исмаил, Бутко, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Болбат, Марлос, Тайсон, Мораес и Понде.