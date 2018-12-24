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      Как бы выглядела сборная УПЛ без игроков "Шахтера" и "Динамо"

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      Фелипе Луис из "Зари"
      Фелипе Луис из "Зари" / ФК "Зоря"

      В чемпионате Украины 18 туров осталось позади. За это время было забито немало голов, которые принесли как феерические победы, так и неожиданные поражения. Лидирует "Шахтер", но и другим командам было чем удивить.

      Каждый тур на сайте УПЛ выкладывалась статистика InStat, которая учитывает ключевые показатели игроков в матче. По их результатам определялись наиболее корыстные игроки, их эффективность на поле, влияние на командный результат и тому подобное. Традиционно в этих списках лидируют игроки донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". А если взглянуть на других игроков не из этих грандов? Как бы выглядела сборная УПЛ без представителей этих двух клубов.

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      За основу была взята схему 4-4-2. А наибольшее представительство получила луганская "Заря" – сразу четверо игроков. Еще по двое футболистов представляют полтавскую "Ворсклу" и "Мариуполь". "Александрия", которая идет на третьей строчке, представлена лишь одним игроком. Как и донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты".

      Вратарь: Луис Фелипе (Заря)
      Левый защитник: Богдан Михайличенко (Заря)
      Правый защитник: Игорь Пердута (Ворскла)
      Центральные защитники: Виталий Вернидуб (Заря) и Антон Кравченко (Олимпик)
      Опорный полузащитник: Силас (Заря)
      Левый полузащитник: Владислав Вакула (Мариуполь)
      Правый полузащитник: Александр Кобахидзе (Ворскла)
      Центральный атакующий полузащитник: Василий Грицюк (Александрия)
      Нападающие: Кристиан Понде (Карпаты) и Руслан Фомин (Мариуполь)

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      Стоит отметить, что при схеме 4-4-2 в стартовую одиннадцатку, по данным InStat, попадало 10 игроков "Шахтера", и лишь еще один нападающий игрок "Карпат" Кристиан Понде. Она бы выглядела вот так: Пятов, Исмаил, Бутко, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Болбат, Марлос, Тайсон, Мораес и Понде.

      Теги: Футбол Спорт Шахтер ФК Мариуполь ФК Олимпик ФК Заря ФК Александрия ФК Карпаты Динамо УПЛ
      Источник: 24 Канал
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