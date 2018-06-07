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Как бы выглядели актеры-мужчины, если бы они были женщинами: фото

116 Читати новину українською
Как бы выглядел Вин Дизель, если бы был женщиной
Как бы выглядел Вин Дизель, если бы был женщиной

Благодаря популярном мобильному приложению FaceApp можно выполнить интересные манипуляции с портретами людей. Например, приложение превратит зануду в весельчака, юношу в старика, а мужчину в женщину или наоборот.

Издание Bored Panda решило поэкспериментировать и изменило пол нескольких актеров Marvel. Что из этого получилось – смотрите далее.

Читайте также: 10 лучших фильмов от Marvel, которые стоит посмотреть еще раз

Том Хиддлстон

Райан Рейнольдс

Роберт Дауни-младший

Крис Патт

Бредли Купер

Марк Руффало

Бенедикт Камербетч

Хью Джекман

Крис Хемсворт

Патрик Стюарт

Майкл Б. Джордан

Джереми Реннер

Пол Беттани

Пол Рудд

Крис Эванс

Чадвик Босеман

Дейв Батиста

Джош Бролин

Теги: Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
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