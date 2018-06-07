Как бы выглядели актеры-мужчины, если бы они были женщинами: фото

Как бы выглядел Вин Дизель, если бы был женщиной

Благодаря популярном мобильному приложению FaceApp можно выполнить интересные манипуляции с портретами людей. Например, приложение превратит зануду в весельчака, юношу в старика, а мужчину в женщину или наоборот.