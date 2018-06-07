Как бы выглядели актеры-мужчины, если бы они были женщинами: фото
Благодаря популярном мобильному приложению FaceApp можно выполнить интересные манипуляции с портретами людей. Например, приложение превратит зануду в весельчака, юношу в старика, а мужчину в женщину или наоборот.
Издание Bored Panda решило поэкспериментировать и изменило пол нескольких актеров Marvel. Что из этого получилось – смотрите далее.
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Том Хиддлстон
Райан Рейнольдс
Роберт Дауни-младший
Крис Патт
Бредли Купер
Марк Руффало
Бенедикт Камербетч
Хью Джекман
Крис Хемсворт
Патрик Стюарт
Майкл Б. Джордан
Джереми Реннер
Пол Беттани
Пол Рудд
Крис Эванс
Чадвик Босеман
Дейв Батиста
Джош Бролин
Источник: 24 Канал
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