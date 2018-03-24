Как бы выглядели герои "Игры престолов" в мультфильме Disney: неожиданное перевоплощение

Художники из художественной студии Сombo Еstudio показали, как выглядели бы герои популярного сериала "Игра престолов", если бы над созданием многосерийной саги работали представители Disney. Известные персонажи сразу же приобрели неожиданную форму.

Яркие фото появились на официальном сайте Сombo Еstudio.

Известно, что выполнением интересного проекта занимались художники Фернандо Мендонса и Андерсон Махански. Невероятная точность и колоритность поразила поклонников сериала, которые ждут 8 сезон фантастической саги.

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Актеры из "Игры престолов" на фото выглядят очень реалистично, как будто они всегда были персонажами мультфильма. Поэтому фанаты сериала были в восторге от необычных работ художников.



Дейенерис Таргариен



Бриенна Тарт и Джейме Ланнистер



Бран Старк и Ходор



Джон Сноу



Белый Ходок



Серсея Ланнистер



Лорд Варис



Тирион Ланнистер



Арья Старк и Сандор Клиган



Мелисандра