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      Как бы выглядели квартиры в стиле киевского метро: очень реалистичная визуализация

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      Группа дизайнеров The Signum совместно с "Киевским метрополитеном" создали необычную 3D-визуализацию, на которой показали, как бы выглядели интерьеры современных квартир с использованием элементов декора станций столичной подземки.

      Серию визуализации назвали "Немножко дома".

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      Пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон убеждена, что для каждого киевлянина, который ежедневно пользуется подземкой, она частично становится, хоть и ненадолго, но домом.

      Проект "Немножко дома" стал 3D-визуализацией современных интерьеров квартир с использованием элементов декора станций Киевского метрополитена, некоторые из которых были созданы более полувека назад.

      Так, в интерьере квартиры в стиле станции "Площадь Льва Толстого" сразу бросаются в глаза знаменитые люстры.

      квартира інтер'єр метро Київ
      Визуализация интерьера квартиры в стиле станции "Площадь Льва Толстого"

      Если бы дизайнерам пришлось работать над домом в стиле станции метро "Олимпийская", то она, скорее всего, была бы в сдержанных серых тонах и притягивала пространством.

      квартира дизайн метро Київ
      Идея для интерьера квартиры в стиле станции метро "Олимпийская"

      А в квартире в стиле метро "Лыбедская" однозначно были бы красноречивые геометрические люстры и мебель нежных оттенков.

      дизайн інтер'єр метро Київ
      Так бы выглядел интерьер квартиры в стиле станции метро "Лыбедская"

      Организаторы выставки, которую до сих пор можно увидеть на станции "Золотые ворота", таким необычным способом пытались привлечь внимание к актуальному и уникальному украинскому постмодернизму.

      виставка метро квартири Київ

      дизайн інтер'єр виставка метро Київ

      виставка дизайн квартир метро Київ

      Виставка Золоті ворота метро Київ

      виставка метро Київ
      Выставка "Немножко дома" проходит на станции метро " Золотые ворота"

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      Теги: Новости Украины Фотоновости Идеи для интерьера Архитектура и дизайн Новости недвижимости Новости Киева метро
      Источник: 24 канал
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