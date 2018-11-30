Как бы выглядели квартиры в стиле киевского метро: очень реалистичная визуализация

Группа дизайнеров The Signum совместно с "Киевским метрополитеном" создали необычную 3D-визуализацию, на которой показали, как бы выглядели интерьеры современных квартир с использованием элементов декора станций столичной подземки.

Серию визуализации назвали "Немножко дома".

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Пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон убеждена, что для каждого киевлянина, который ежедневно пользуется подземкой, она частично становится, хоть и ненадолго, но домом.

Проект "Немножко дома" стал 3D-визуализацией современных интерьеров квартир с использованием элементов декора станций Киевского метрополитена, некоторые из которых были созданы более полувека назад.

Так, в интерьере квартиры в стиле станции "Площадь Льва Толстого" сразу бросаются в глаза знаменитые люстры.



Визуализация интерьера квартиры в стиле станции "Площадь Льва Толстого"

Если бы дизайнерам пришлось работать над домом в стиле станции метро "Олимпийская", то она, скорее всего, была бы в сдержанных серых тонах и притягивала пространством.



Идея для интерьера квартиры в стиле станции метро "Олимпийская"

А в квартире в стиле метро "Лыбедская" однозначно были бы красноречивые геометрические люстры и мебель нежных оттенков.



Так бы выглядел интерьер квартиры в стиле станции метро "Лыбедская"

Организаторы выставки, которую до сих пор можно увидеть на станции "Золотые ворота", таким необычным способом пытались привлечь внимание к актуальному и уникальному украинскому постмодернизму.



Выставка "Немножко дома" проходит на станции метро " Золотые ворота"