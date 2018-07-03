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Телеканал новостей 24 Новости Фотоновости

Как бы выглядели популярные мультики, если бы их снимали в наши дни: интересные постеры

54 Читати новину українською
Disney на современный манер
Disney на современный манер

Художники осовременили известные сцены из классических мультиков Disney и показали, как бы те изменились, если бы их снимали в наши дни.

Об этом пишет Spysparrow.

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Домби бы сжег всю незаконную слоновую кисть.

Русалочке пришлось бы жить с мусором и мутациями

Принцесса Жасмин была бы вынуждена выполнять свою "женскую работу"

А некоторых бы захватил телефон, а не меч

В Пиноккио не было бы проблем с селфи

Робингуд также бы изменил сценарий

Некоторые были бы немного смелее

Некоторых бы пришлось освобождать из неволи

У кого-то было бы больше причин для ревности

Теги: LifeStyle Фотоновости
Источник: 24 Канал
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