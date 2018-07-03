Как бы выглядели популярные мультики, если бы их снимали в наши дни: интересные постеры
Художники осовременили известные сцены из классических мультиков Disney и показали, как бы те изменились, если бы их снимали в наши дни.
Об этом пишет Spysparrow.
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Домби бы сжег всю незаконную слоновую кисть.
Русалочке пришлось бы жить с мусором и мутациями
Принцесса Жасмин была бы вынуждена выполнять свою "женскую работу"
А некоторых бы захватил телефон, а не меч
В Пиноккио не было бы проблем с селфи
Робингуд также бы изменил сценарий
Некоторые были бы немного смелее
Некоторых бы пришлось освобождать из неволи
У кого-то было бы больше причин для ревности
Источник: 24 Канал
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