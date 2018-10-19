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      Как быстро избавиться от угрей: действенные советы блогеров

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      Как избавиться от прыщика: эффективные лайфхаки
      Как избавиться от прыщика: эффективные лайфхаки / nashamama.com

      Часто угри появляются на коже в абсолютно неудобное время, поэтому на борьбу с ними остается мало времени. На помощь красавицам пришли блогеры, которые заполонили сеть эффективными лайфхаками, помогающими быстро преодолеть акне.

      Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться советами по уходу за лицом, которые помогают избавиться от угрей всего за несколько часов. По словам экспертов, большинство средств можно найти в любом доме.

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      Зубная паста

      Одним из наиболее эффективных способов избавиться от прыщей является обычная зубная паста. Стоит нанести ее на прыщ и подождать несколько часов. Оказывается, именно зубная паста быстро подсушивает прыщи и снимает воспаление. Блогеры рекомендуют делать процедуру перед сном, тогда эффект от такой простой маски будет лучше.

      Чеснок

      Действенным способом борьбы с акне является обычный чеснок. Хоть эта процедура не совсем приятна из-за запаха растения, однако в течение нескольких часов от прыщика не будет и следа. Чтобы не испытывать дискомфорт от процедуры, стоит ее тоже делать перед сном.

      Масло чайного дерева

      Блогеры поделились еще одним действенным способом преодоления акне – это обычное масло чайного дерева, которое можно найти в любой аптеке. Оно быстро подсушивает угри и, в отличие от чеснока, имеет приятный запах.

      Кроме этого, пользователи сети советуют предотвращать появление прыщей правильным использованием косметики и еженедельным нанесением маски. В частности, белая и зеленая глина прекрасно очищают кожу и подсушивают ее.

      Теги: LifeStyle Здоровье Советы Красота
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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