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Как быстро избавиться от усталости в ногах: полезные советы

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Усталость ног: эффективные способы избавиться от симптомов
Усталость ног: эффективные способы избавиться от симптомов

Часто в конце дня люди чувствуют боль в ногах. По статистике, каждая вторая женщина страдает от усталости ног, которая проявляется в тяжести в ногах и побаливании мышц. А все потому, что модницы предпочитают неудобную обувь на каблуке, что часто и является причиной проявлений этих симптомов.

Отеки ног – первый тревожный сигнал, когда стоит передохнуть. Журнал Cosmopolitan дал три совета, как быстро вернуть ноги в форму и избавиться от усталости в конце дня.

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Разминка

Чтобы избавиться от боли в ногах, можно просто сделать легкую разминку. В течение 3 минут походите на носочках. После этого повторите упражнение, сместив нагрузку на пятки. Также эксперты советуют закрепить эффект от упражнений круговыми вращениями стоп (выполните это действие 10-15 раз).

Лучшим методом для борьбы с болью в ногах является общеизвестный метод, который станет отличным завершением разминки. Лягте на спину, вытяните ноги вверх и потяните пальцы на себя. Так вы поспособствуете оттоку крови из стоп, что снимет первые признаки усталости.

Контрастные ванны для ног

Одной из наиболее эффективных процедур для ног являются контрастные ванны. После процедуры усталость исчезает в течение 10 минут, уверяют эксперты. Для этого наполните миску холодной водой, а другую – теплой. Сделайте по 30 шагов на месте в каждом из сосудов. Следует начинать процедуру с теплой воды, а заканчивать холодной.

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Для усиления эффекта можно добавить в жидкость морскую соль или косметические средства для купания.

Массаж

Наверное, самой приятной процедурой для ног является массаж. После насыщенного дня нанесите на стопы крем или косметическое масло и круговыми движениями помассируйте стопы. Это поможет мгновенно снять усталость и улучшить самочувствие.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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