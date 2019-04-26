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      Как быстро могут раздать российские паспорта на Донбассе и какие будут последствия

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      Россия может очень быстро завершить процесс выдачи паспортов
      Россия может очень быстро завершить процесс выдачи паспортов / Фото из открытых источников

      Бывший постпред президента по Крыму Борис Бабин пояснил 24 канала, если россияне целенаправленно займутся этим процессом, то реализовать его они смогут достаточно быстро, как это было сделано в Крыму.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украины и будущей власти.

      Читайте также: Заседание Совбеза ООН по указу Путина о паспортах РФ на Донбассе: главное

      Борис Бабин отметил, что когда Россия начнет выдавать свои паспорта на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР", то реализовать весь процесс она сможет в течение считанных месяцев. Он отметил, что отличие от ситуации с Крымом будет заключаться в том, что в публичной сфере в так называемых "ЛНР" и "ДНР" никто паспорта навязывать не будет. Все будет делаться не публично: "Все получат документы и все скажут, что они этого хотели всю жизнь".

      По словам Бабина этот процесс будет печальные последствия для обеих сторон.

      Если начнется выдача паспортов, если она будет массовой, то станет очевидно, что Россия идет на разрешение конфликта в Донбассе путем его глубокой консервации с созданием марионеточных якобы "независимых" государств, признанных только Россией,
      – сказал он.

      Причем на какой именно срок будет заморожен этот конфликт – сказать трудно. Очень надолго – один из самых конкретных прогнозов.

      Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов на Донбассе?Согласно указу, чтобы получить российское гражданство украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны представить следующие документы: "липовый паспорт" фейковых "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

      Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Также документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более чем три месяца. Основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ВЫДАЧИ РОССИЕЙ ПАСПОРТОВ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ:
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      blog_ava
      Голос Америки: Какие первые шаги предложили сделать Зеленскому эксперты из США
      25 апреля
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      Теги: Война на Донбассе Новости России Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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