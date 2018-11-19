Как быстро похудеть: ученые назвали четыре способа

Для множества женщин и мужчин проблема лишнего веса является очень актуальной – кто-то мечтает иметь идеальную фигуру, у кого-то лишний вес вызывает ухудшение здоровья и общего самочувствия. Исследователи советуют использовать четыре метода, которые помогут быстро и качественно сбросить несколько лишних килограммов.

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

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Диета с низким содержанием в пище глютена (клейковина) и наличие большого количества клетчатки помогают быстрее избавиться от лишних килограммов. Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что уменьшение глютена и достаточное количество клетчатки изменяет микрофлору кишечника и активизирует полезные бактерии, которые способствуют расщеплению жиров. Вместе с тем, исследователи пришли к выводу, что полностью от глютена отказываться не стоит, а продукты, без клейковины не всегда полезные.

Процессам быстрого похудения способствует ежедневное взвешивание. Американские ученые выяснили, что добровольцы, которые хотели похудеть и каждый день проверяли свой вес, худели гораздо быстрее, чем те, кто этого не делал.

Исследователи из Медицинской школы Гарварда определили третий доступный метод похудения, который заключается в соблюдении биоритмов. По словам специалистов, если человек просыпается и ложится спать в одно и то же время, его организм начинает активнее расходовать калории. В результате это приводит к сжиганию лишних жировых отложений.

О четвертом методе рассказали специалисты американского Института Солка. Он заключается в периодическом голодании. В течение 9 часов нужно равномерно употребить суточную норму калорий, а остальные 15 часов можно только пить воду или чай без сахара.

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