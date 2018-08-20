Как быстро снять зуд от укуса комаров: 5 средств

Чтобы снять зуд и успокоить кожу на месте укуса комара, обычно используют традиционные народные средства.

Поэтому, чтобы снять неприятные ощущения, необходимо использовать эти средства, пишет Prevention.

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Медицинский спирт



Врачи объясняют, что этот продукт уменьшает зуд от комаров и гистаминную реакцию, он "денатурирует" белок с комариной слюны, то есть устраняет то, на что иммунная реакция человека реагирует зудом.



Чем протирать укус комаров



Мазь с действующим веществом гидрокортизона ацетат



Такие средства подавляют покраснение и опухание, вызванные укусом. Нужно использовать эти мази несколько раз в день.



Средства з каламином и оксидом цинка



Они хорошо известны противозудными свойствами, эти средства успокаивают кожу, снимают воспаление и охлаждают. Наносить нужно несколько раз ватным тампоном.



Холодная вода или лед



Приложите к месту укуса что-нибудь холодное, это позволит предотвратить набухание и временно снимет зуд. Однако лед не сможет нейтрализовать слюнные белки насекомого.



Пораженный участок протрите льдом



Зубная паста



Также можно использовать зубную пасту. Она поможет остановить зуд и уменьшить отек от укуса насекомых. Для этого немного охладите гель и нанесите на пораженный участок.

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