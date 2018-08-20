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Как быстро снять зуд от укуса комаров: 5 средств

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Как быстро снять зуд от укуса комаров
Как быстро снять зуд от укуса комаров / pinterest.com

Чтобы снять зуд и успокоить кожу на месте укуса комара, обычно используют традиционные народные средства.

Поэтому, чтобы снять неприятные ощущения, необходимо использовать эти средства, пишет Prevention.

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Медицинский спирт

Врачи объясняют, что этот продукт уменьшает зуд от комаров и гистаминную реакцию, он "денатурирует" белок с комариной слюны, то есть устраняет то, на что иммунная реакция человека реагирует зудом.

Чим протирати укус комарів
Чем протирать укус комаров

Мазь с действующим веществом гидрокортизона ацетат

Такие средства подавляют покраснение и опухание, вызванные укусом. Нужно использовать эти мази несколько раз в день.

Средства з каламином и оксидом цинка

Они хорошо известны противозудными свойствами, эти средства успокаивают кожу, снимают воспаление и охлаждают. Наносить нужно несколько раз ватным тампоном.

Холодная вода или лед

Приложите к месту укуса что-нибудь холодное, это позволит предотвратить набухание и временно снимет зуд. Однако лед не сможет нейтрализовать слюнные белки насекомого.

Уражену ділянку протріть льодом
Пораженный участок протрите льдом

Зубная паста

Также можно использовать зубную пасту. Она поможет остановить зуд и уменьшить отек от укуса насекомых. Для этого немного охладите гель и нанесите на пораженный участок.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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