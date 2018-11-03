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      Как быстро вернуть себе энергию: необычный способ

      72 Читати новину українською
      Как быстро вернуть себе энергию
      Как быстро вернуть себе энергию / unsplash.com

      Существует достаточно необычный способ эффективно повысить свою активность – выпить кофе и вздремнуть после этого.

      Об этом рассказала исследовательница сна Чин Мо Чжоу из Канады, передает НВ.

      По ее словам, кофеин и сон имеют нечто общее – они повышают активность и улучшают определенные виды деятельности. В частности, речь идет о вождении, работе и учебе.

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      Как это возможно? Ученые провели исследование среди добровольцев с нарушениями сна. Участники эксперимента пили по большой чашке кофе, а через 5 минут ложились вздремнуть на 15 минут. После этого их проверили на внимательность с помощью водительских тестов на симуляторе.

      via GIPHY

      Потребление кофе (без сна) улучшало водительские качества, а сочетание кофеина с коротким сном усилило их еще больше.

      Когда вы пьете кофе, кофеин какое-то время находится в желудке перед тем, как попасть в тонкую кишку. Именно оттуда кофеин всасывается и распространяется по телу. Такой процесс, от питья до абсорбции, занимает 45 минут,
      – пишет автор.

      Соответственно, приток энергии от кофеина наступает быстрее – примерно через полчаса после употребления. А если выпить кофе за 15 минут до короткого сна, то это никак не повлияет на способность заснуть – тело еще не почувствует эффект кофеина.

      Заключение специалиста: если выпить чашку ароматного кофе перед коротким сном, то появится больше энергии после пробуждения, которой хватит на 4-5 часов. Но помните, что для энергичности и производительности лучше хорошо спать. Сон важен для работы мозга и всего организма.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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