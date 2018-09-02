Как быстро вылечить кашель

Если придерживаться простых, но эффективных методов, преодолеть невыносимый кашель станет легче и быстрее.

1. Пейте много воды, ведь жидкость разжижает мокроту, передает "Страна здоровья".

При разжижении мокроты, ей проще отделиться и выйти наружу, от этого кашель стихает.

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2. Таблетки от кашля с ментолом снижают кашель минимум на 25%. Ментол обладает свойством снимать раздражение со слизистой оболочки в горле, подобное действие оказывают таблетки от кашля с эвкалиптом.



Чтобы уменьшить дискомфорт от кашля, используйте дома увлажнители воздуха

3. Из-за отека носоглотки именно наклонное положение тела поможет успокоить кашель – нужно воспользоваться еще одной подушкой, чтобы голова расположилась выше тела. В таком положении тела отступает еще и кислотный рефлюкс (изжога), который тоже вызывает кашель.

4. Сухой воздух делает слизистые раздраженными, сухой кашель становится сильнее. Увлажнители воздуха создают комфортные условия для дыхательной системы. Когда дыхательные пути увлажнены, они лучше перемещают слизь, не прибегая к механическому воздействию кашля.

5. Натуральный спрей для носа, например физиологический раствор с ксилитом, помогает устранить сухость и мелкие повреждения слизистых оболочек. Ксилит обладает свойством убивать бактерии.



Таблетки от кашля употребляйте с ментолом или эвкалиптом

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