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      Как быть эффективным, если вы постоянно отвлекаетесь и откладываете все на потом

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      Как побороть прокрастинация
      Как побороть прокрастинация / pixabay.com

      Прокрастинация — психологический термин, означающий склонность человека откладывать неприятные задания на потом. К этому, по словам психологов, склонны все люди. Но что делать, если это занятие вас полностью поглотило и мешает продуктивной жизни.

      Советы психологов, как побороть прокрастинацию собрало издание Quartz.

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      В книге "Грабитель времени", вышедшей в издательстве Оксфорда, прокрастинацию рассматривают как древнее искусство, без которого не существовало бы философии. Поэтому не стоит себя сильно ругать за это.

      Вот семь советов, которые помогут повысить производительность:

      1. Сделайте микрозусилие. Не обещайте себе невозможного: выучить английский за две недели или написать диплом за ночь. Беритесь за то, что под силу сделать в ближайшее время, максимум – день. И ничего страшного, если работу еще предстоит шлифовать. Поверните это в свою пользу – "эффект Зейгарник": человек лучше запоминает прерваные действия, чем завершенные.

      Прокрастанація
      Не обещайте себе нереального

      2. Учитесь управлять эмоциями. Часто мы откладываем дела, потому что "не в духе", или потому что ждем вдохновения. Выбраться из круга отговорок непросто. Скорее всего, вы уклоняетесь от дел, которые приносят вам негативные эмоции. Честно себе в этом признайтесь и определите, что именно вас пугает. Как доказали ученые, люди, которые управляют своими эмоциями, реже прокрастинируют.

      3. Не все промедления и опоздания – это прокрастинация. Канадский психолог Мохсен Хагбин разделил трудности, связанные с тайм-менеджментом, на категории. Среди них есть неизбежные, однако есть и те, которые связаны с особенностями мотивации (человека подстегивает стресс и он делает все в последнюю минуту) или склонностью к гедонизму (на первом месте удовольствие, а дела подождут). Иногда нам действительно нужно отложить какую-то задачу, чтобы лучше с ней справиться.

      відпочинок
      Перенос дел помогает их лучше выполнить

      4. Практикуйте "структурированную" прокрастинацию. Этот метод в 1996 году предложил Джон Перри – профессор философии Стэнфордского университета. Самое сложное и срочное задание нужно поместить в начало списка. Вы и будете его избегать, зато переделаете множество мелких, не менее важных дел. Перри отмечает, что прокрастинаторы, которые пытаются минимизировать количество задач, допускают ошибку: ведь тогда им не на что отвлекаться, и они превратятся в обычных лентяев.

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      5. Визуализируйте себя в будущем. В новогодних обещаниях мы представляем себя продуктивными и энергичными, а потом придумываем причины провала. Психолог из Карлтонского университета в Канаде Эв-Мари Блуин-Хадон придумала 10-минутное упражнение сродни медитации для всех, кто хочет стать улучшенной версией себя. Суть упражнения в том, чтобы посмотреть на себя в будущем, как на персонажа фильма, и подумать, что делать уже сейчас, чтобы приблизиться к этому образу.

      відпустка
      Представляете, что будет, если вы что-то не сделаете

      6. Готовьтесь к моменту "горы все!" Ученым известно по меньшей мере 93 способа изменить человеческое поведение. Психолог Томас Уэбб рекомендует один из них: метод "если – тогда". Однажды сила воли вас подведет, вам захочется бросить полезные привычки и вернуться к старой знакомой – прокрастинации. На этот случай у вас должен быть план. Пропуски в предложении "если я сделаю/не сделаю ... – тогда ..." каждый заполняет сам.

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      7. Перестаньте себя винить. Все уже пережили, что вы когда провалили дедлайн или опоздали на важную встречу. Время подумать о будущем.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Психология
      Источник: 24 Канал
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