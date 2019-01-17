Как церковью Московского патриархата управляют из России: доказательства журналистов 24 канала

По поручению правительства, Министерство культуры уже вторую неделю ищет доказательства, что Московским патриархатом управляют из России. И если найдут – церковь будет вынуждена указать в названии причастность к стране-агрессору. Однако, нашей журналистке понадобилось несколько часов, чтобы найти подтверждение.

Один из церковных магазинов, который расположен в Киево-Печерской Лавре, имеет множество икон, утварь для церквей и сувениров. Но больше всего места в магазине резиденции Московского патриархата отведено под литературу. Там стоят длинные стеллажи с книжками на любой вкус.

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Журналисты 24 канала провели лишь полчаса в Киево-Печерской Лавре и собрали немалый пакет с сомнительной литературой. В частности, детскую литературу о славном периоде правления Ивана Грозного. Да, того самого царя-тирана, который истребил приближенных бояр и убил родного сына.



Журналисты 24 канала нашли доказательства причастности РФ к УПЦ МП

Такие книжки с красивыми рисунками для детей за символическую плату десять гривен – это продуманный шаг. А еще в сумке книжка о патриархе Московском Кирилле с отдельным разделом – расшифрованным интервью, которое церковник давал одному из российских каналов-пропагандистов, и литература о так называемом расколе внутри православной церкви.

Но больше всего журналистку поразил диск с гербом России – двуглавым орлом. А внутри: "И застонала мать Россия на красной дыбе. И растерзали на куски враги ее святое тело". Или еще одна – шестиминутная ода царю Николаю: "Наш святой великий царь, православный хозяин", и то, что больше всего удивило – "Боже, царя храни". Религиовед Александр Саган отмечает, что это когда-то был гимн царской России.



Церковная литература с российской пропагандой

Сейчас идет месячная проверка доказательств, что Украинской православной церковью Московского патриархата управляют из России. Ведь после принятия законопроекта религиозные организации, которыми управляют из страны-агрессора, должны указать свою принадлежность в названии. Например, УПЦ МП может стать Русской церковью в Украине. Но экспертов интересуют официальные документы.

Экспертиза уставов религиозных организаций, в отношении которых могут быть какие-то оценки, связанные с тем, что они имеют свой центр в стране, которая является страной агрессором,

– ответил директор департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш.

Литература же не входит к предметам проверки, но, по мнению религиоведа, на нее стоит обратить внимание. Ведь она несет очевидную угрозу. Эти покупки журналисты 24 канала показали министру культуры. Реакция однозначна.

Это составляет национальную безопасность. Это надо пресекать соответствующими органами,

– отметил министр культуры Евгений Нищук.

К соответствующим органам – Службы безопасности Украины – наши журналисты также обратились и передали приобретенные в Киево-Печерской Лавре книжки и диск. Как быстро СБУ сможет рассмотреть и предоставить вам ответ – в течение месяца.

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Чтобы увидеть причастности России к УПЦ МП, даже не нужно выходить из дома – достаточно просто зайти в интернет и открыть официальный сайт УПЦ МП и русской Православной церкви. На сайте РПЦ есть страница, посвященная УПЦ, там прописано, что глава УПЦ благословляется Святейшим Патриархом Московским. Также на сайте не скрывают, что УПЦ соединена с поместными православными церквями только через РПЦ.