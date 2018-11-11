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      Как часто можно употреблять алкоголь: ответ медиков

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      Как правильно для здоровья употреблять алкоголь
      Как правильно для здоровья употреблять алкоголь / Фото из открытых источников

      Частое употребление алкоголя вредно для организма и увеличивает риск заболеваемости у людей. Однако, по словам медиков, если его употреблять в разрешенном количестве и не каждый день, вреда для здоровья не будет.

      Правилами употребления алкоголя поделились британские врачи, передает Daily Mail.

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      Медики подчеркивают, что в первую очередь – нельзя пить ежедневно, должна быть перерыв между приемами алкоголя. Особенно важно соблюдать "паузу трезвости" людям старше 40 лет.

      Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься,
      – отмечают медики.

      Второе правило – нельзя выходить за рамки допустимой суточной дозы. Для каждого человека она своя, но по словам специалистов, в среднем можно выпивать не более 14 порций спиртных напитков в неделю.

      По расчетам британских ученых, 14 порций алкоголя – это три литра пива крепостью 4%, шесть бокалов вина по 175 миллилитров, или 14 рюмок крепких 40-градусных напитков объемом 25 миллилитров.

      via GIPHY

      При этом медики акцентируют, что регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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