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Как часто мужчины думают о сексе

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Как часто мужчины думают о сексе
Как часто мужчины думают о сексе / unsplash.com

Считается, что мужчины постоянно думают о сексе, или каждые 7 секунд, но цифры не совсем обоснованы, ведь это около 7200 мыслей о сексе в день. А это невероятно много. Так где же правда?

Это попытались выяснить доктор Терри Фишер и ее исследовательская группа из Университета штата Огайо, передает ВВС.

В таких случаях применяют метод выборки переживаний – участники эксперимента должны записывать в дневник свои мысли, когда они возникают.

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В эксперименте приняли участие почти 300 студентов, которые должны были давить на кнопку специального счетчика каждый раз, когда у них возникала мысль о сексе, о еде или сне.

via GIPHY

Выяснилось, что мужчины в среднем думают о сексе около 19 раз в день. У женщин таких мыслей меньше – около 10 эротических мыслей в день. Во время эксперимента один из респондентов нажал на счетчик 388 раз, то есть он думал о сексе каждые 2 минуты.

А вот о еде и сне мужчины думали чаще, чем о сексе, то есть они склонны больше реагировать на физиологические импульсы.

Но результаты исследования довольно субъективны, ведь если человек пытается упорно не думать о чем-то – забыть это становится почти невозможно.

via GIPHY

Доктор Вильгельм Гофман и его коллеги провели другой эксперимент – раздали участникам смартфоны, которые 7 раз в день внезапно присылали им сообщения.

Добровольцы должны были немедленно записать то, о чем они думали именно в момент получения сообщения. Самон большое ежедневное количество мыслей о сексе в эксперименте – семь. Респонденты больше думали о еде, сне, личной гигиене, общении с людьми, отдыхе и о кофе.

Поэтому, как минимум, мнение о том, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд – миф.

via GIPHY

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Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Психология Секс Мужское здоровье Здоровье
Источник: 24 Канал
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